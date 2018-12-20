Украина перебросила десантников на защиту побережья Азовского и Черного морей

Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, что самолеты перебросили десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей, сообщает УНИАН.

Президент отметил, что сразу после введения военного положения в Украине было проведено «слаживание» бригад, которые встали на защиту этих территорий.

«С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей», - рассказал Порошенко.

Подробностей о количестве переброшенных войск он не привел.