Трамп: США следует сосредоточиться на себе

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенным Штатам следует сконцентрироваться на своей стране вместо того, чтобы сражаться с террористами группировки «Исламское государство» в Сирии.

«Сложно поверить, что сенатор Линдси Грэм мог быть против спасения жизней солдат и экономии миллиардов долларов. Зачем мы сражаемся за нашего врага, Сирию, оставаясь там и убивая ИГИЛ ради нее, России, Ирана и других находящихся там стран? Время сосредоточиться на нашей стране и привезти нашу молодежь домой, где она и должна быть!»" - написал политик в Twitter.

Трамп объявил 19 декабря о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГИЛ в Сирии одержана, а это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней.

Члены Сената Конгресса США высказались в среду против решения президента Дональда Трампа о начале вывода войск с территории Сирии. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, которого принято считать сторонником Трампа, выступил с критикой этого решения, написав, что вывод немногочисленных американских сил из Сирии будет огромной ошибкой.