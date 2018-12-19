Польша и Британия договорились сообща противостоять России

Власти Польши и Великобритании решили сообща усиливать оборону, чтобы противостоять новым угрозам, включая кибератаки и «враждебные действия России», передает Росбалт.

По словам министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, Лондон и Варшава с 2019 года начнут консультации по вопросам кибербезопасности и противодействия России.

Также планируется задействовать в этом процессе НАТО и сделать альянс «эффективным инструментом для отражения этих угроз», говорится на сайте британского МИД.