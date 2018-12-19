Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о своей отставке на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп одобрил вывод американских войск из Сирии, сообщает Дойче велле.

"Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать с вашими", - говорится в письме Мэттиса к Трампу.

По словам шефа Пентагона, правильным для него будет покинуть свой пост. "Я верю, что мы должны быть решительными и четкими в отношениях с теми странами, чьи стратегические интересы все больше противоречат нашим", - отмечает Мэтисс в своем письме, указывая на Китай и Россию.

В тот же день Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля, а его преемник будет скоро назван.

Ранее The New York Times писала о том, что глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном.