США закрывают военную базу в Сирии

Американские войска, которые в ближайшее время должны покинуть Сирию, будут эвакуированы также с базы Эт-Танф на юге страны, недалеко от границы с Иорданией. Там тренировались в том числе члены группировок, выступающих против президента Башара Асада, сообщает издание Buzz Feed.

Сообщается, что американцы готовят к вывозу оборудование и намерены в скором времени полностью оставить район Эт-Танфа. При этом пока нет данных, какая судьба ждет остающихся там членов оппозиционных организаций.

Зона вокруг Эт-Танфа неоднократно вызывала недовольство российских властей. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова незадолго до объявления Трампа о выводе войск из Сирии вновь обвинила Вашингтон в оккупации этой территории.