Нефть продолжает дешеветь

Цена нефти марки Brent опустилась на пять процентов — до 54,28 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

На момент публикации фьючерс на баррель Brent с поставкой в феврале стоил 54,78 доллара.

Падение произошло на фоне повышения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США до 2,25-2,5 процента годовых, которое традиционно влечет за собой удешевление нефти.

Также на ее стоимость повлияли опасения аналитиков об избытке топлива на рынке.