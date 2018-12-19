Сторонники Кочаряна готовят митинг в Москве

Сторонники арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна намерены провести митинг у армянского посольства в Москве. В связи с этим посольство Армении в российской столице призвало граждан страны соблюдать требования российского законодательства и воздержаться от несанкционированных действий, пишет Спутник "Армения" со ссылкой на заявление диппредставительства, опубликованное в Facebook.

"В социальных сетях в последние дни распространяется информация о проведении 22 декабря 2018 года митинга у здания посольства в Москве. В связи с этим напоминаем, что по российскому законодательству публичные мероприятия (акции в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) проводятся в соответствии с установленным порядком и на основании соблюдения ряда организационных условий в целях предотвращения нарушений общественного порядка", - говорится в заявлении армянского диппредставительства.

Напомним, 7 декабря Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда первой инстанции Еревана об избрании меры пресечения в отношении экс-президента Роберта Кочаряна в виде заключения под стражу. Согласно этому решению, вечером того же дня Кочарян был арестован.