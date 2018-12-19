Руководство Kapital Bank встретилось с военнослужащими и семьями шехидов Фото
В связи с 31 декабря — Днем солидарности азербайджанцев мира и Нового года Kapital Bank реализовал очередной социальный проект.
В рамках проекта председатель правления Kapital Bank, заместители председателя и члены правления, ряд директоров департаментов и директоры ближайших региональных филиалов банка провели встречу с военнослужащими и офицерами в воинской части, с ветеранами карабахской войны, а также с семьями шехидов.
Цель проекта - уделить внимание близким, отдавших жизнь за Родину шехидов, а также стоящим ныне на страже Отечества солдатам, показать, что в эти праздничные дни они не забыты. Отметить предстоящие праздники вместе с военнослужащими, находящимися вдали от своих близких, оказывает положительное влияние на их нравственное и психологическое состояние.
На мероприятии, прошедшем в воинской части Министерства обороны, представители банка ознакомились с созданными для солдат условиями, а также пообедали вместе с ними в воинской столовой.
После встречи солдатам и семьям шехидов были вручены подарки. Кроме того, были представлены подарки для общего пользования военнослужащих, солдат и офицеров.
На мероприятии председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев поздравил всех солдат и офицеров, ветеранов, а также семьи шехидов с наступающими праздниками, выразил особую благодарность за проведение мероприятия министру обороны Закиру Гасанову и командиру воинской части.
Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 11 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.
Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.