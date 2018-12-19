В рамках проекта председатель правления Kapital Bank, заместители председателя и члены правления, ряд директоров департаментов и директоры ближайших региональных филиалов банка провели встречу с военнослужащими и офицерами в воинской части, с ветеранами карабах ской войны, а также с семьями шехидов.

В связи с 31 декабря — Днем солидарности азербайджанцев мира и Нового года Kapital Bank реализовал очередной социальный проект.

Цель проекта - уделить внимание близким, отдавших жизнь за Родину шехидов, а также стоящим ныне на страже Отечества солдатам, показать, что в эти праздничные дни они не забыты. Отметить предстоящие праздники вместе с военнослужащими, находящимися вдали от своих близких, оказывает положительное влияние на их нравственное и психологическое состояние.

На мероприятии, прошедшем в воинской части Министерства обороны, представители банка ознакомились с созданными для солдат условиями, а также пообедали вместе с ними в воинской столовой.

После встречи солдатам и семьям шехидов были вручены подарки. Кроме того, были представлены подарки для общего пользования военнослужащих, солдат и офицеров.