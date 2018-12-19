Чиновники бастуют в Ереване

В Армении сотрудники министерств диаспоры и культуры объявили забастовку и собрались возле своих ведомств в центре Еревана. Они выступают против планов сокращения в госаппарате и изменения структуры правительства, сообщает Спутник "Армения".

В результате реформирования структуры правительства в Армении останется 12 министерств из нынешних 17. Согласно изменениям, министерство диаспоры будет ликвидировано. Министерства культуры, спорта и по делам молодежи будут объединены с министерством образования и науки.

Сотрудники министерства диаспоры считают, что они должным образом исполняют свои обязанности, и их функции разнятся от функций МИД, они обеспокоены тем, что останутся без работы. "Нас не поставили в известность, что министерство расформируют. Около 90 сотрудников в результате останутся без работы", - сказал начальник управления ведомства по вопросам армянских общин Ближнего и Среднего Востока Левон Антонян.