Пашинян созвал Совбез

В ходе заседания обсуждался широкий круг вопросов, связанных с безопасностью страны.

«Необходимо сделать определенные выводы в связи с процессами, протекающими в среде безопасности, а также принять решения в связи с дальнейшими развитиями в плане безопасности, стратегии, тактики», - отметил Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что необходимо для реализации этих решений разработать дорожную карту и определить четкую программу действий.