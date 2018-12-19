Жозе Моуринью нашли новый клуб

Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью может в ближайшее время возглавить мюнхенскую «Баварию», сообщает Don Balon.

Согласно информации, действующие чемпионы Германии готовы отправить в отставку главного тренера команды Нико Ковача, и португальский специалист займет его место.

«Баварию» по окончании нынешнего сезона ждет масштабная перестройка состава. Команду покинут титулованные ветераны Франк Рибери и Арьен Роббен. Также мюнхенский клуб может расстаться с Матсом Хуммельсом, Томасом Мюллером, Жеромом Боатенгом и Хави Мартинесом.

Ковач возглавляет «Баварию» с начала нынешнего сезона. В турнирной таблице чемпионата Германии команда занимает третье место, набрав в 16 матчах 33 очка. Впереди — дортмундская «Боруссия» (39 баллов) и «Боруссия» из Менхенгладбаха (33).

Моуринью на этой неделе был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Он возглавлял команду с мая 2016 года, выиграв с ней Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.