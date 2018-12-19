Лидер ХАМАС едет в Москву

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в начале 2019 года совершит визит в Россию, передает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

«Мы его пригласили, и он принял приглашение с признательностью. Скорее всего, в начале следующего года», — сказал Богданов.

В начале 2019 года в Москве будет организована встреча между главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом и Исмаилом Ханией.

По словам Богданова, теперь необходимо согласовать удобные для обеих сторон даты, а также сформировать делегацию.