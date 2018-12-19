Вслед за Чили посольство в Баку открывает Черногория
Черногория открывает дипломатический офис в Баку. Как сообщает Report, решение об этом было принято на 103-й сессии правительства Черногории под председательством премьер-министра Душко Марковича.
Отмечается, что данный офис будет находиться в подчинении посольства Черногории в Турции.
Отметим, что в последнее время ряд оппозиционных блогеров пишут о тенденции закрытия посольств иностранных государств в Баку. Однако вопреки этим утверждениям, в столице Азербайджана продолжают открываться новые дипломатические представительства иностранных государств. Лишь за последние несколько дней стало известно об открытии в Азербайджане посольств Словакии, Чили и Черногории.