На решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии повлияла позиция Турции. Как пишет Hurriyet, неделю назад американский лидер обсудил свои планы с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, знакомого с ситуацией, Трампу нужно было удостовериться в том, что Анкара продолжит борьбу с террористами на Ближнем Востоке.

При этом в Турции якобы уже были осведомлены о намерениях американского лидера. Трамп давно хотел пойти на этот шаг, однако долгое время не мог урегулировать вопрос с представителями Пентагона.

Известно, что во время беседы Эрдоган пообещал Трампу, что Турция продолжит борьбу с преступниками.

Несмотря на информацию СМИ, официально в Турции пока никак не отреагировали на решение Трампа.