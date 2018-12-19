Указом Ильхама Алиева: новые правила налогов

В рамках указа Кабинету министров, в частности, поручено в течение трех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по приведению в соответствие с поправками законов и актов президента Азербайджана, проинформировать главу государства о приведении в соответствие с законом нормативно-правовых актов Кабинета министров.

Кроме того, в течение трех месяцев Кабмин должен подготовить и представить главе государства предложения по определению более низкой ставки (дифференцированных ставок) налога на добавленную стоимость (НДС) от предусмотренной в Налоговом кодексе для услуг, оказываемых в соответствии с законом «О медицинском страховании» и для предоставляемых в рамках этих услуг лекарственных средств; согласовав с главой государства.

Кабинет министров также должен определить критерии определения стартапов; на основе предложений Министерства по налогам определить критерии контрольно-кассовых аппаратов и проинформировать об этом главу государства; на основе предложений Министерства по налогам, согласовав с главой государства, определить порядок оборота маркируемых в обязательном порядке товаров.

Согласовав с главой государства, Кабмин также должен утвердить «Порядок использования средств, перечисляемых на счет Министерства труда и социальной защиты населения с целью укрепления материально-технической базы ведомства и усиления социальной защиты сотрудников»; также Кабинету министров поручено утвердить порядок освобождения от налогов средств, направляемых банками на создание специальных резервных фондов; подготовить и представить главе государства проект порядка возмещения НДС за приобретенные физическими лицами в розничных сетях или пунктах общественного питания товары (за исключением продукции нефтегазовой промышленности).

Указ вступает в силу с первого января 2019 года.