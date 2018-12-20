Спутник сделал уникальные снимки зимы на Марсе
Европейское космическое агентство опубликовало фотографию марсианского кратера Королева, сделанную зондом Mars Express, пишет издание "Медуза".
Кратер, который назвали в честь советского конструктора космических аппаратов Сергея Королева, расположен в районе дюнного поля "Олимпия", окружающего северную полярную шапку Марса.
Кратер Королева достигает 82-х километров в диаметре и полностью заполнен льдом. Ледяной покров не тает круглый год. Его толщина в центре достигает 1,8 километра.