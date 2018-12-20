Синоптики о погоде на завтра

В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи местами возможен моросящий дождь. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха в Баку и на полуострове составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление - 770 мм ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.