Чавушоглу: Анкара приветствует вывод американских войск из Сирии

"Мы приветствуем решение США о выводе войск из Сирии. Теперь нельзя допустить образования вакуума в сфере безопасности в Сирии. Вывод войск необходимо осуществлять скоординировано", - говорит Чавушоглу.

Министр также отметил, что вывод войск - "важный шаг для политического урегулирования в Сирии...", добавив, что "Турция выступает за территориальную целостность Сирии. Мы давно боремся с группировкой "Исламское государство" и считаем, что она наконец побеждена".

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, мотивировав это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана, и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились.