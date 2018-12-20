Очередную туристку изнасиловали в Индии

Инцидент произошел, когда 48-летняя женщина рано утром возвращалась в отель, расположенный недалеко от пляжа Палолем в штате Гоа.

«Преступник поджидал ее на безлюдной части дороги. Он утащил ее в поле, изнасиловал и забрал ее вещи», - поделился подробностями случившегося офицер полиции Раджендра Дессаи.

Он также добавил, что полиция уже задержала подозреваемого в преступлении. Согласно индийским законам, СМИ не могут раскрывать имя жертвы.

В октябре двое мужчин изнасиловали 33-летнюю туристку из России, когда она возвращалась в отель в курортном городе Манали, Индия. Как сообщила пострадавшая, двое мужчин затащили ее в машину, увезли в безлюдное место и надругались над ней. Россиянка сразу сообщила об инциденте в полицию.

Согласно исследованию фонда The Thomson Reuters, Индия занимает лидирующую позицию в списке самых недружелюбных к женщинам государств из-за высокого риска сексуального насилия и рабского труда. В стране нередки случаи обливания кислотой, практикуются калечащие операции на женских половых органах, браки с несовершеннолетними.