Поддержка команде "Маяк" от Центра "Barama" Azercell

Центр инноваций и предпринимательства "Barama" ООО Azercell, участвующий в проектах, нацеленных на совершенствование бизнес-инноваций, развитие цифровых и предпринимательских экосистем в нашей стране, оказывает поддержку очередному стартапу. Так, Центр "Barama" содействует успешному продолжению деятельности команды "Маяк", выступившей в финальном туре проекта "От идеи к бизнесу", реализованного Министерством транспорта, связи и высоких технологий в целях поддержки расширения стартап-движения и реализации новых инновационных идей граждан.

Руководство Центра "Barama", предоставившее в Центре особое место для команды стартапа, пригласило создателей проекта также участвовать в Инкубационной Программе и обеспечило их участие во всех мероприятиях и тренингах, организованных Центром. 21 декабря сотрудники компании Azercell, представитель Парка высоких технологий встретились с создателями проекта "Маяк". Нигяр Шихлинская, руководитель отдела Корпоративных коммуникаций, Имран Багиров, директор Центра "Barama" поздравили команду с успешным участием в проекте «От идеи к бизнесу», а также на выставке "Bakutel", и вручили им подарки.

Для сведения отметим, что суть проекта "Маяк" заключается в осведомлении молодежи об инновациях в области образования, а также информировании общественности о грантах, стипендиях, программах стажировок и волонтерства, проектах, тренингах, конференциях и курсах обучения.

Следует отметить, что Центр "Barama", главная цель которого является содействие стартапам в построении собственного бизнеса, предоставлении передовых услуг и привлечении новых клиентов, с 2015 года поддерживается PASHA Bank, одной из ведущих компаний страны. В Центре "Barama", первом бизнес-инкубаторе, за 9 лет приступили к реализации свыше 80 проектов, 20 из них переросли в самостоятельно функционирующие в настоящее время компании.