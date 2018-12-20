Ильхам Алиев уволил главу Хазарского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности главы Исполнительной власти Хазарского района Гюлаги Байрам оглу Исламова, сообщает АзерТАдж.

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