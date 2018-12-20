Ильхам Алиев уволил главу Хазарского района
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности главы Исполнительной власти Хазарского района Гюлаги Байрам оглу Исламова, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности главы Исполнительной власти Хазарского района Гюлаги Байрам оглу Исламова, сообщает АзерТАдж.
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