На Каспии спасли иранских моряков

Иранское торговое судно "Нарголь", которое накануне начало тонуть в Каспийском море, удалось спасти, экипаж судна не пострадал, сообщает агентство ISNA со ссылкой на помощника губернатора шахрестана Астар Самана Сасанияна.

Вчера агентство ISNA сообщило, что иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало постепенно погружаться в воду. Как сообщало новостное агентство IRIB, инцидент произошел с судном под названием "Нарголь" у иранского порта Астара в Каспийском море, когда оно отплывало от причала, чтобы проследовать дальше в сторону Азербайджана.

"После аварии были развернуты команды по спасению и оказанию помощи военно-морских сил армии департамента провинции Гилян … после продолжительных усилий, корабль был спасен сегодня утром", - приводит агентство слова Сасанияна.