Курды попросили Францию установить бесполетную зону над севером Сирии

Курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) будут вынуждены отступить из провинции Дейр-эз-Зор в случае начала Турцией военной операции, и просят Францию установить бесполетную зону на севере Сирии, заявила сопредседатель политического крыла SDF - "Сирийского демократического совета" (MSD), передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство" в Сирии, отметив, что это было единственной причиной присутствия американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней. Руководство SDF назвало решение США о выводе войск из Сирии крушением надежд народов региона и толчком для активизации террористов.

"Мы просим помощи у Франции в установлении бесполетной зоны на севере Сирии", - заявила на пресс-конференции в Париже сопредседатель MSD И.Ахмад.

"Мы будем вынуждены отступить из Дейр-эз-Зора в случае, если Турция начнет военную операцию", - добавила она, отметив, что с выводом сил США из Сирии борьба с терроризмом на севере САР осложнится.

Делегация MSD в пятницу планирует обсудить ситуацию в Сирии с президентом Франции Эммануэлем Макроном.