После разговора с Трампом Эрдоган отложил операцию в Сирии

Турция отложит запланированную военную операцию против террористов на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле, передает Reuters.

По его словам, операция начнется «в ближайшие месяцы», а не в ближайшие дни. Такое решение было принято после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Во время операции Анкара намерена зачистить регион как от террористов ПКК, так и от остатков группировки «Исламское государство».

Президент также отметил, что поддерживает решение США о выводе войск из Сирии. Он добавил, что отношения двух стран выходят на желаемый уровень.