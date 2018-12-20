40 строительных компаний Грузии приехали к Расиму Мамедову

Представители около 40 строительных компаний Грузии посетили компанию Baku Steel Company для того, чтобы ознакомиться с процессом производства, сообщили haqqin.az в компании.

Представители грузинских строительных компаний также намерены проверить качество производимой на заводе арматуры и изучить весь процесс производства на заводе.

Кроме этого, делегация из 50 человек намерена участвовать в лабораторных пробах производимой заводом продукции и встретиться с главой Baku Steel Company Расимом Мамедовым.

Отметим, что в составе делегации присутствуют представители таких известных в Грузии строительных компаний, как Arfi Group, Sea Star, New Horizon, Green Urban, Gera, ANDA, Unix Development и другие. Все эти компании являются потенциальными закупщиками арматуры, произведенной в Baku Steel Company.