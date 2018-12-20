Forbes назвал Вагита Алекперова самым везучим миллиардером года
Журнал Forbes опубликовал топ-10 самых везучих и невезучих миллиардеров 2018 года. Первый список возглавляет основатель Amazon Джефф Безос (его состояние выросло на $27,9 млрд - до $127,2 млрд), второй перечень — глава Facebook Марк Цукерберг (он потерял $18,7 млрд, его состояние оценивается в $52,5 млрд), пишет РБК.
Второе место среди самых успешных миллиардеров занимает основатель бренда Uniqlo Тадаси Янаи (состояние $27,1 млрд, рост на $7 млрд), тройку замыкает президент ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (+$4,6 млрд, до $19,5 млрд).
Второе место в списке самых невезучих миллиардеров занял основатель бренда Zara Амансио Ортега, потерявший $16,2 млрд: сейчас его состояние оценивается в $59,6 млрд. Тройку замыкает основной акционер немецкого производителя подшипников Schaeffler Георг Шеффлер.