На Джаника повесили еще 4,7 миллиарда

Как сообщалось ранее, бывший председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев был признан виновным по уголовному делу, возбужденному по фактам присвоения крупных средств банка и приговорен к 15 годам лишения свободы.

В отношении бывшего главы Межбанка Джахангира Гаджиева выдвинуты новые обвинения. Об этом говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры, поступившем в редакцию haqqin.az.

По материалам дела о присвоении средств и другим фактам было выделено отдельное уголовное дело, а в отношении Джахангира Гаджиева и других лиц выдвинуты дополнительные обвинения. Следствие по ряду эпизодов уже завершено.

У следствия появились обоснованные подозрения на то, что по указаниям Джахангира Гаджиева, который возглавлял Межбанк в период с 2001 по 2015 гг, были проведены незаконные операции с векселями. С юридическими лицами, зарегистрированными в разных странах, были заключены договоры о купле/продаже не имеющих реальной стоимости векселей на общую сумму в 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (3,8 миллиарда манатов по тогдашнему курсу).

Кроме того, в тот период на основании распоряжений Дж. Гаджиева были заключены многочисленные кредитные договоры в целях легализации денежных средств в манатах и иностранной валюте на общую сумму в 900 миллионов манатов, которые были перечислены со счетов банка на другие счета, что вызвало обоснованные подозрения в присвоении этих денег.

Следствием было установлено, что путем незаконных финансовых операций, получением необеспеченных векселей, выдачей необеспеченных кредитов, Джахангир Гаджиев вместе со своим знакомым Дуньямином Халиловым и еще 20 лицами присвоили 4,7 миллиарда манатов.

Также другими преступными путями были присвоены еще 2,5 миллиарда манатов. Затем 2 миллиарда из присвоенных денежных средств были легализированы, а 2,2 миллиарда манатов направлены на различные финансовые операции, чем ЗАО «Международный банк Азербайджана» был причинен материальный ущерб.

Следствием также было установлено, что Джахангир Гаджиев вместе с Дуньямином Халиловым, будучи фактическим руководителем ООО Aztorq в период с 2011 по 2014 годы, не выплатил налоги в государственный бюджет на общую сумму 1 миллион 752 тысячи манатов.

По указанным эпизодам в отношении Джахангира Гаджиева были выдвинуты обвинения по статьям присвоение крупной суммы денег, легализация средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов и др. В отношении Дуньямина Халилова и 20 других лиц выдвинуты обвинения в присвоении. Следствие по делу завершено и направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.