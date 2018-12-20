Рядом с аэропортом Киншасы - столицы Демократической Республики Конго - потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, зафрахтованный местной избирательной комиссией, сообщил специализированный авиационный портал International Flight Network, передает Интерфакс.

На борту лайнера находились восемь человек, в том числе трое россиян - членов экипажа, никто из них не выжил.

Катастрофа произошла в гористой местности, в районе происшествия шел дождь, официально информацию о крушении лайнера власти Конго пока не подтвердили.

Между тем в твиттере посольства России в Демократической Республике Конго отмечается, что, "по неподтвержденным данным, на борту находились 23 человека, среди них три члена экипажа, имеющих российское гражданство".