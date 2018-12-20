Мурад Самедов 19:11

Правительство Азербайджана в последние годы прилагает немало усилий для развития регионов страны. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что развитие регионов, открытие в них новых рабочих мест являются приоритетным направлением государственной политики. C этой целью были приняты и уже реализуются специальные госпрограммы, в том числе по интенсификации таких сельскохозяйственных сфер, как хлопководство, животноводство, табаководство.



В то же время, как не раз подчеркивал глава государства, в реализации госпрограмм по развитию регионов особую роль играет и частный сектор, так как устойчивое развитие невозможно без совместной деятельности государственных органов и частного капитала. Тревожный сигнал из Агдаша Несмотря на указания президента, предприниматели, решившие вложить свои средства в развитие родного региона, нередко сталкиваются с безразличием, а то и вовсе противодействием местных чиновников. Haqqin.az посвятил этой проблеме не один десяток статей. Очередной сигнал о препонах, которые чинит предпринимателям местное руководство, пришел из Агдашского района. Местные жители пожаловались в редакцию haqqin.az о чудовищном состоянии местного рынка, который в буквальном смысле погряз в грязи.

Присланные в редакцию фотографии действительно ужасали: товары – рыба, куры, овощи - разложены прямо на земле, которая в дождливую погоду превращается в болото. В то же время в Агдаше есть новый, отвечающий современным стандартам рынок, который, как оказалось, на протяжении нескольких лет практически бесхозный. Найти представителей рынка, находясь в Баку, и узнать причину, по которой торговый объект бездействует, не удалось, поэтому корреспондент haqqin.az отправился в командировку в Агдашский район. В центре Агдаша два рынка Найти новый рынок не составило труда - он находится в центре города и является одним из немногочисленных современных его сооружений. Огромный рынок, словно памятник чиновничьей халатности и самоуправства, стал не более чем украшением городского ландшафта. О том, что это все же торговый объект, можно понять лишь по нескольким «Газелям» у входа, с которых продают овощи и фрукты. Но торговля идет так вяло, что немногочисленные продавцы сидят в сторонке, мирно беседуя между собой.

Руководителя рынка тоже удалось найти довольно быстро. Им оказался мужчина средних лет по имени Ильхам Садыгов. Явлению журналиста он был крайне удивлен. Представители СМИ, да еще из Баку, в местных краях очень редкие гости. На просьбу показать рынок Ильхам Садыгов предложил сначала посетить действующий базар рынок, а уж потом обозреть подопечное ему хозяйство. Эту свалку называют рынком Работающее торговое предприятие находится примерно в километре от простаивающего. В увиденном здесь было мало приятного: на буквально тонущей в грязи площади развернулась стихийная торговля. Между тесно установленных прилавков в ожидании клиентов прогуливаются скучающие продавцы. Ассортимент предлагаемых товаров довольно широкий - здесь и рыба, и куры, причем как живые, так и разделенные. Несколько рядов завалены овощами и фруктами. Ну а места, где торгуют мясом, – отдельная история. Смешанная с грязью кровь и страшное зловоние напрочь отбивают желание купить здесь что-то.

Судя по всему, появление здесь любого незнакомого человека оживляет ряды. Продавцы наперебой предлагают случайному посетителю свой товар и буквально клянутся, что лучше него не найти во всем Агдаше. Особой старательностью отличался мужичок, торгующий живой птицей. Подняв за ногу бедную индейку, он клялся, что не кормит ее уже два дня и в ней нет ничего кроме мяса. Впечатление от увиденного, мягко говоря, отвратительное.

На вопрос о том, как можно работать в таких жутких условиях, при полнейшей антисанитарии, один из торговцев заверяет, что мы попали на рынок в удачное время, обычно здесь бывает гораздо хуже. Оказалось, удачное потому, что в Агдаше уже четыре дня не было дождей и рыночную площадь, в грязи которой тонет обувь, сегодня можно считать «сухой». Что здесь творится в дождливую погоду, страшно даже представить. Опрошенные торговцы в один голос уверяют, что с радостью бы перешли работать на новый рынок, но там нет клиентов, а остаться без ежедневного, пусть и небольшого заработка они себе позволить не могут. Торговцы боятся потерять клиентов

Вдоволь набравшись впечатлений, возвращаемся на новый рынок, экскурсию по которому обещал Ильхам Садыгов. На этот раз директора мы застали за беседой с оптовыми поставщиками. Несколько оптовиков привозят овощи и фрукты ко входу в надежде хоть что-нибудь продать. Вся остальная территория объекта напоминает кладбище – здесь так же пусто и безмолвно. По словам Ильхама Садыгова, новый рынок был построен четыре года назад и охватывает территорию в три гектара. Здесь предусмотрены все удобства для торговли: широкие ряды, специальные места для мясников, оснащенные кондиционерами, холодильными камерами и даже автоматическими установками для разделки туш животных.

Каждому торговцу по магазину… Для каждого торговца предусмотрено отдельное место со всеми удобствами и, самое главное, нет вездесущей грязи и смрада, от которых невозможно скрыться на старом рынке. Так почему же торговцы не переходят работать сюда? Может, владелец чрезмерно завысил арендную плату? Люди в регионах экономят каждый манат и не будут переплачивать за какие-то там удобства. Директор рынка усмехается: «Мы освободили всех торговцев от арендной платы минимум на полгода. И обещали им, что ее стоимость в будущем не будет превышать, ту, что они платят на старом рынке».

Садыгов рассказывает, что торговцы приходили на рынок и видели все созданные здесь для них условия. И они бы охотно стали торговать на новом месте, но опасаются, что не смогут найти здесь покупателей. «Их тоже можно понять. Они стараются прокормить свои семьи и не рискуют переходить на новый рынок, каким бы хорошим он не был. По-моему, выход лишь один - перевести сюда весь старый рынок. Но это решение должно быть принято руководством района или муниципалитета», - полагает директор рынка. Казалось бы, какие проблемы, ведь условия, в которых вынуждены работать торговцы на старом рынке просто позор для всего района, и любой глава исполнительной власти был бы заинтересован в переносе торгового объекта. И строить ничего не нужно – современный рынок уже построили частные предприниматели, сэкономив государству значительные средства. Но простая логика почему-то не работает в Агдаше. Местные власти в упор не замечают существующую проблему и закрывают глаза на антисанитарию и стихийную торговлю в центре города. Что это? Халатность, корыстные интересы или все вместе взятое?