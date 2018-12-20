Брат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, известный драматург Идо Нетаньяху приехал в поселок Красная Слобода Губинского района Азербайджана, сообщает израильское издание Stmegi.com.

Согласно информации, Идо Нетаньяху посетил расположенные в поселке синагоги и строящийся по инициативе горскоеврейских меценатов музей горских евреев.

По его словам, поселок является замечательным местом для проживания горских евреев: «То, что удалось сохранить здесь обычаи и традиции горских евреев, заслуживает большого одобрения».

Кроме того, Идо Нетаньяху провел встречу с главой Союза писателей Азербайджана Анаром.