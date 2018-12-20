Советник премьера Дагестана найден мертвым
В столице Республики Дагестан - Махачкале обнаружен мертвым бывший руководитель фонда поддержки бизнесменов Татарстана, советник главы правительства Дагестана 47-летний Андрей Афонин, сообщает РИА «Дербент».
Согласно информации, тело Афонина обнаружили в номере гостиницы. Отмечается, что причиной смерти 47-летнего мужчины могли стать проблемы с сердцем, беспокоившие его в последние годы.
Андрей Афонин возглавил фонд в 2015 году, весной 2018 года стал помощником премьера Дагестана Артема Здунова.