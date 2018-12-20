Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Азербайджанского государства Ильхама Алиева по случаю его дня рождения, сообщает АзерТАдж.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими государствами.

Дорожу сложившимися между нами отношениями. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы.

От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - говорится в поздравлении российского лидера.