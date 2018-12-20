Согласно информации, 58 процентов жителей США полагают, что Дональд Трамп пытался помешать расследованию дела о предполагаемых связях его предвыборного штаба с Россией, однако среди респондентов отсутствует единство по поводу того, следует ли из-за этого подвергнуть Трампа импичменту.

51 процент американцев считают, что Трамп должен быть смещен с поста президента США, если спецпрокурор по России Роберт Мюллер установит, что президент пытался помешать работе ФБР, хотя лично сам не имел порочащих контактов с Кремлем.

46 процентов опрошенных считают, что в этом случае Трамп не заслуживает импичмента.

В целом 56 процентов американцев недовольны работой Дональда Трампа на посту президента, тогда как 42 процента одобряют действия главы американского государства.