Трампом недовольны большинство американцев Данные опроса
Большинство американцев не устраивает работа Дональда Трампа на посту президента США, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Associated Press.
Согласно информации, 58 процентов жителей США полагают, что Дональд Трамп пытался помешать расследованию дела о предполагаемых связях его предвыборного штаба с Россией, однако среди респондентов отсутствует единство по поводу того, следует ли из-за этого подвергнуть Трампа импичменту.
51 процент американцев считают, что Трамп должен быть смещен с поста президента США, если спецпрокурор по России Роберт Мюллер установит, что президент пытался помешать работе ФБР, хотя лично сам не имел порочащих контактов с Кремлем.
46 процентов опрошенных считают, что в этом случае Трамп не заслуживает импичмента.
В целом 56 процентов американцев недовольны работой Дональда Трампа на посту президента, тогда как 42 процента одобряют действия главы американского государства.