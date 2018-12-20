Главный захватчик азербайджанских земель выходит на свободу

Манвел Григорян был арестован (после лишения неприкосновенности) в июне этого года по обвинению в незаконном хранении оружия и присвоении продовольствия для военных. Во время обыска в его доме правоохранительные органы нашли значительное количество продовольствия (тушенки, сгущенки) и несколько единиц автомобильной техники. Согласно официальному сообщению, все это было собрано в качестве помощи армянской армии в апреле 2016 года, однако так и не дошло до адресатов.

Напомним, генерал Манвел Григорян командовал 5-й бригадой армянской армии, оккупировавшей Джабраил и Физули. Именно он разграбил Физулинский район и отличился особой жестокостью по отношению к азербайджанским пленным.