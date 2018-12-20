В Баку прошел семинар, посвященный искусственному интеллекту Фото
При организации Информационно-вычислительного центра и Государственного фонда развития информационных технологий Министерства транспорта, связи и высоких технологий прошел семинар на тему «Искусственный интеллект - возможности для инноваций и предпринимательства».
Основной целью семинара стало обсуждение возможностей внедрения искусственного интеллекта в области инновационного предпринимательства, презентация осуществляющих деятельность в этой сфере местных проектов, а также проведение дискуссий в области искусственного интеллекта.
На семинаре говорилось о характерных особенностях применения продукции искусственного интеллекта по развитию инновационного предпринимательства, автоматизации основных технологических процессов, статистических показателях по использованию искусственного интеллекта в сфере предпринимательства стран мира, роли государственных органов управления в создании благоприятных условий для развития инновационного предпринимательства, внедрении искусственного интеллекта в области предпринимательства с целью получения более высокой доходности в валовом внутреннем продукте (ВВП).
Выступивший на семинаре заведующий отделом инновационного развития информационного общества и электронного управления Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов отметил, что в последние годы в связи со стремительным развитием науки и техники, а также постоянно растущими потребностями общества в этих новшествах инновации становятся неотъемлемой частью предпринимательской деятельности. «Инновационное предпринимательство – это деятельность по разработке и внедрению новых технологий, техники, продукции и услуг в целях получения прибыли».
На мероприятии также было сообщено, что в современном мире сложная инновационная технология искусственного интеллекта, позволяющая функционировать компьютерам как человеческий мозг, играет важную роль в инновационном развитии общества путем интеграции в различные сферы социальной жизни. В настоящее время самые передовые страны мира тратят много средств на развитие высокотехнологичной инновационной продукции и услуг на основе искусственного интеллекта.
Было отмечено, что в последние годы как в телекоммуникации, электронной торговле, транспорте, здравоохранении и других производственных областях, так и в сфере инновационного предпринимательства широко внедряется продукция искусственного интеллекта. Исходя из этого, в указанных сферах в ближайшие несколько лет объем инвестиции в технологии искусственного интеллекта, программного обеспечения и их применения продолжает расти.
Было сообщено, что в мировой практике искусственный интеллект является одной из самых прибыльных направлений сферы информационных технологий. В то же время развитие искусственного интеллекта придает импульс усилению диверсификации экономики стран.