21:37

При организации Информационно-вычислительного центра и Государственного фонда развития информационных технологий Министерства транспорта, связи и высоких технологий прошел семинар на тему «Искусственный интеллект - возможности для инноваций и предпринимательства». Основной целью семинара стало обсуждение возможностей внедрения искусственного интеллекта в области инновационного предпринимательства, презентация осуществляющих деятельность в этой сфере местных проектов, а также проведение дискуссий в области искусственного интеллекта.

На семинаре говорилось о характерных особенностях применения продукции искусственного интеллекта по развитию инновационного предпринимательства, автоматизации основных технологических процессов, статистических показателях по использованию искусственного интеллекта в сфере предпринимательства стран мира, роли государственных органов управления в создании благоприятных условий для развития инновационного предпринимательства, внедрении искусственного интеллекта в области предпринимательства с целью получения более высокой доходности в валовом внутреннем продукте (ВВП). Выступивший на семинаре заведующий отделом инновационного развития информационного общества и электронного управления Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов отметил, что в последние годы в связи со стремительным развитием науки и техники, а также постоянно растущими потребностями общества в этих новшествах инновации становятся неотъемлемой частью предпринимательской деятельности. «Инновационное предпринимательство – это деятельность по разработке и внедрению новых технологий, техники, продукции и услуг в целях получения прибыли».