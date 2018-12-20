Гюльнар Алиева 21:52

В ходе журналистских расследований деятельности кустарных цехов черной металлургии, помимо очевидного вреда экологии, репортерской группой нашего портала был выявлен еще один вопиющий факт. Общеизвестно, что основная продукция всех этих «предприятий» - строительная арматура, и, как оказалось, ее качество не проверяется ни лабораторными, ни техническими исследованиями и абсолютно бесконтрольно продается на строительных рынках Азербайджана. Haqqin.az поставил об этом в известность соответствующие государственные структуры.

Помимо реализации арматуры на оптовых рынков стройматериалов, по нашим данным, кустарные цеха нередко напрямую продают свою продукцию строительным компаниям, которые возводят бакинские высотки. Сами по себе эти компании, как правило, представляют собой ООО-однодневки, прекращающие свое существование сразу после того, как построят и продадут многоэтажный дом. На оптовых рынках к тому же орудуют перекупщики, которые тысячами тонн закупают арматуру не только в местных кустарных цехах, но также и за рубежом. Наложив на каждую тонну 50 и более манатов, они имеют свой «навар» - это, так сказать, их бизнес. Главное же, ни арматура местного производства, ни иностранная не имеет ни сертификатов, ни иных документов, свидетельствующих о ее качестве. Репортерская группа сайта установила местонахождение этих торговых точек и имена их владельцев. Так, в бакинском жилом массиве «Баксоль» есть два оптовых пункта продажи арматуры производства азербайджанских и иранских исключительно кустарных цехов черной металлургии. Владельцами этих оптовок являются бывший сотрудник Министерства налогов Гаджи Эльчин, некие Рахмят и Алиовсат. Еще один злоумышленник – близкий родственник кустарных олигархов - братьев Зульфугарлы – Немат… Торгуют подобной арматурой и в поселке Дарнагюль. Эта точка продажи арматуры сомнительного качества размещена позади АЗС, известной как Qızlar zapravkası. Ее хозяин некий Теймур. А на трассе Баку – Сумгаит рядом с рынком строительных материалов Euro Home на рынке Daş bazarı действует один из самых крупных объектов по реализации арматуры кустарного, естественно, производства. Ее владельцем называют опять-таки некоего Турала. Вполне возможно, что не вся реализуемая на перечисленных оптовках арматура не соответствует стандартам качества. Однако в любом случае все они представляют из себя звенья мафии черной металлургии, захватившей и производство, и рынок этого важного стройматериала. К тому же даже если предположить, что только 50 процентов (на самом деле эта цифра наверняка больше) реализуемого ими товара откровенная кустарщина с неподдающимся никаким критериям качеством, это в будущем станет серьезной опасностью для множества жильцов новостроек. По сути, чернометаллургическая мафия представляет собой организованную группировку, полностью контролирующую весь процесс – от сбора металлолома до продажи готовой продукции. Причем исходное сырье в кустарные цеха нередко поставляют некоторые государственные предприятия, под видом металлолома сбывающие разные металлические конструкции.

Так что проблема, а точнее, неприкрытое зло от кустарного производства черной металлургии состоит не только в загрязнении атмосферы вредными выбросами, но и в незаконной предпринимательской деятельности, уклонении от налогов, изготовлении заведомо некачественной продукции, ее спекулятивной продажи и т.д. А соответствующие структуры Министерства экономики, отговариваясь мораторием на проверку предпринимательской деятельности, ничего не предпринимают, практически откровенно попустительствуя преступному промыслу. В результате продаже некачественных материалов фактически дан «зеленый свет». То же самое происходит с реализацией и использованием на стройках страны иранской арматуры, десятки тысяч тонн которой были проданы в Азербайджане только за последние несколько месяцев. Журналисты сайта обнаружили в Баку несколько конкретных стройплощадок, где пускают в дело арматуру, изготовленную в местных кустарных цехах, и импортированную из Ирана, такую же кустарную и низкокачественную. Так, подобные стройматериалы используют при строительстве домов для беженцев, которые возводятся на бюджетные средства. К примеру, компания-подрядчик, строящая жилой комплекс из 10-12 многоэтажных зданий в поселке Гобу Гарадагского района, закупила не отвечающую никаким стандартам иранскую и местную арматуру.

Отметим, что в мае этого года на территории поселка Гобу состоялось открытие жилого комплекса для беженцев Qobu Park. Следуя призыву президента Ильхама Алиева, этот комплекс за счет собственных средств построила и сдала в эксплуатацию строительная компания Paşa İnşaat. В настоящее время здесь же возводится еще 10-12 зданий. И именно для этой стройки из Ирана завезено 17 вагонов низкокачественной арматуры. В ходе строительства, которое ведет ООО Diadem, в ход идет и арматура из местных кустарных цехов. Даже примерные подсчеты показывают, что потраченные на закупку арматуры средства составляют всего 1% от общей суммы расходов. Это говорит о том, что застройщики на своей преступной экономии получают сверхприбыли. О том, что тем самым под угрозу ставится жизнь сотен будущих жильцов комплекса, никто не задумывается. Согласно другой информации, при строительства жилого комплекса для 300 семей беженцев в поселке Пираллахи, также используется низкокачественная иранская арматура. Этот комплекс тоже возводится по заказу Фонда социального развития вынужденных переселенцев, а подрядчиками выступают ОАО Azəraqrartikinti, ООО Diadem и ООО AS İnşaat-N. Несколько дней назад haqqin.az писал о компаниях, которые при строительстве жилых домов используют дешевую иранскую арматуры. По имеющейся информации, руководители компаний-застройщиков осознали опасность этого импортного стройматериала и прекратили его закупку.