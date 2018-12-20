Ильхам Алиев назначил новых судей
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении председателей ряда судов первой инстанции и заместителя председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, Хиджран Хасай оглу Мурадов назначен председателем Административно-экономического суда Нахчыванской Автономной Республики, Натиг Мурсал оглу Алиев - председателем Гянджинского суда по тяжким преступлениям, Афган Ниятулла оглу Гаджиев - заместителем председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям.