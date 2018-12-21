Пашинян отказался встречаться с кандидатом на пост генсека ОДКБ

«Никол Пашинян не готов встретиться с секретарем Совета национальной безопасности Станиславом Засем в качестве генерального секретаря ОДКБ. Если до сих пор с ним не было встречи, значит в этом нет надобности», — сказал Арман Егоян изданию Аrmtimes.com.

Отметим, что ранее в пятницу Лукашенко провел рабочую встречу со Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации. Пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Станислав Зась уже провел встречи с коллегами из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также заручился поддержкой глав этих государств.

В свою очередь пресс-секретарь и.о. премьера Армении Арман Егоян, комментируя РИА Новости подписанный Лукашенко проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении генсеком организации Станислава Зася, заявил, что генсек ОДКБ должен быть избран путем консенсуса.

Сам Зась же заявил, что готов встретиться с и.о. премьера Армении в любое удобное для него время: «Я готов в любое удобное для премьер-министра Армении время прибыть туда и встретиться с ним, министром иностранных дел и министром обороны, обсудить те, может быть, вопросы или проблемы, которые они видят в деятельности организации, и дальше работать в том числе по этим проблемам». При этом он выразил надежду, что будет назначен на должность генсека ОДКБ консенсусом.