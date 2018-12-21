В Германии закрыли последнюю угольную шахту

В торжественной церемонии президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер констатировал, что подошла к концу "часть немецкой истории", без которой сама страна и ее развитие на протяжении последних двух веков были бы немыслимы.

Отмечается, что шахту превратят в гигантскую солнечную батарею. Это означает, что добыча каменного угля в стране окончательно прекратилась, теперь его будут импортировать из-за рубежа. При этом сохраняется добыча бурого угля — его получают открытым способом из карьеров и разрезов.

Издание отмечает, что теперь у России есть шанс нарастить экспорт угля в Германию, учитывая, что она уже сейчас является лидером по поставкам. Германия импортирует из России почти половину того каменного угля, на котором работают немецкие электростанции.