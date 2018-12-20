В Петербурге врач Оганесян изнасиловал нескольких пациенток

В Санкт-Петербурге 58-летнего врача-реаниматолога Армена Оганесяна, подозреваемого в изнасиловании трех пациенток, заключили под стражу до февраля следующего года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, передает Московский комсомолец.

Армена Оганесяна задержали прямо на рабочем месте. По данным следствия, Оганесян, воспользовавшись беспомощным состоянием трех пациенток, 1997, 2001 и 2002 годов рождения, перенесших операции под общим наркозом, совершил в отношении двух насильственные действия сексуального характера, а третью изнасиловал.

Предполагаемого насильника полицейским сдали сами сотрудники медучреждения. Оганесян никогда не был судим и не привлекался к ответственности. Своей вины он не признает.