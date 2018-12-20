Многочисленные акции протеста прошли в пятницу в Каталонии из-за заседания Совета министров Испании с участием премьера Педро Санчеса, которое под конец года было решено провести в Барселоне, сообщает ТАСС.

Сторонники независимости региона с самого утра начали перекрывать дороги в Каталонии и строить баррикады. Организаторами многих акций стали так называемые комитеты в защиту республики. Сторонниками этого движения чаще всего являются радикально настроенные молодые люди, которые устраивают беспорядки и крайне агрессивно ведут себя по отношению к представителям правоохранительных органов.

В течение дня между сотрудниками полиции автономии и протестующими начинались стычки. Сторонники "комитетов в защиту республики" бросали в стражей порядка камни, яйца, банки и прочие предметы. В результате правоохранительные органы были вынуждены неоднократно применять силу против участников акций.

По последним данным, в ходе протестов пострадали 77 человек, среди которых 35 - сотрудники полиции.

Вечером в каталонской столице прошла еще одна крупномасштабная демонстрация с требованием независимости. В ней приняли участие около 40 тыс. человек. По предварительной информации, новых беспорядков в ходе акции зафиксировано не было.