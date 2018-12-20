Хадиджу Исмайлову оштрафовали на 26 тысяч долларов

Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск Министерства налогов Азербайджана к журналистке Хадидже Исмайловой, которая сочла это попыткой ограничить ее сотрудничество с западными СМИ, передает «Кавказский узел».

«Дело против меня было заведено в ноябре 2017 года. Министерство налогов добилось ареста моих счетов и требовало от меня погашения налогового долга на 63 138 манатов (37 тыс. долларов). Из этой суммы 45 145 манатов (26,5 тысячи долларов) я якобы сокрыла от налогообложения в качестве налога на прибыль в бытность руководителем бакинского бюро Радио Азадлыг (азербайджанская служба Радио Свобода) в 2008-2010 годах», - заявила Исмайлова.

Иск Минналогов к Исмайловой частично удовлетворен, она должна выплатить государству 26,5 тысячи долларов, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в Бакинском административно-экономическом суде №1.

В ноябре 2017 года счета Исмайловой в коммерческом банке Кapitalbank были заблокированы. Арестовать счет попросил через суд департамент локальных доходов Минналогов Азербайджана.