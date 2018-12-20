Иран демонстративно запустил ракеты вблизи авианосца США

В Персидский залив впервые после выхода США из ядерной сделки с Ираном зашел американский авианосец - боевой корабль John C. Stennis, сообщает Associated Press.

Корабли иранской революционной гвардии следили за его проходом и движением «его ударной группы». «В какой-то момент», по информации агентства, иранские ВМС «запустили ракеты в противоположную сторону и подняли в воздух беспилотник».

Остальных деталей случившегося AP не приводит, замечая, однако, что John C. Stennis совершил свой проход на фоне очередных угроз иранских властей закрыть Ормузский пролив. Он ведет в Персидский залив, через который проходит треть всей нефти, перевозимой по морским путям. Пролив входит в территориальные воды Ирана и Омана, однако в целом этот район, как уточняет агентство, считается частью международного транзитного маршрута: американские корабли, несмотря на напряженные отношения между Вашингтоном и Тегераном, регулярно его пересекают.