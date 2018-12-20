В WhatsApp появятся свои деньги

Facebook работает над созданием криптовалюты, предназначенной для денежных переводов в WhatsApp. Основным рынком этой услуги считают Индию, сообщает Bloomberg.

Согласно информации, компания разрабатывает цифровые деньги, привязанные к доллару США, чтобы минимизировать скачки. По словам анонимных источников в Facebook, до конечного продукта пока далеко. Сейчас специалисты разрабатывают стратегию защиты виртуальной валюты.

WhatsApp пользуется в Индии огромной популярностью: его аудитория в стране насчитывает более 200 миллионов пользователей. Страна также лидирует по количеству совершенных денежных переводов: за 2017 год в Индию было отправлено около 69 миллиардов долларов.