Госсекретарь США Майкл Помпео 21 декабря поздравил иранский народ с днем зимнего солнцестояния, самым коротким световым днем в году, после которого его продолжительность начинает увеличиваться.

Об этом Помпео написал в своем твиттер: «Гордый иранский народ празднует сегодня самую длинную ночь в году и победу света над тьмой. Желаю им процветания и свободы». В завершение твита американский госсекретарь привел цитату из стихотворения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, назвав его почему-то «персидским»: «Даже в безнадежности есть надежда; даже после самой темной ночи наступает рассвет».