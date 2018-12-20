В Израиле ограничат оборот наличных денег

1 января 2019 года в Израиле вступит в силу принятый в марте закон об ограничении оборота наличных денег как средства платежа, передает Новости Израиля.

При совершении крупных покупок стоимостью свыше 11,000 шекелей можно будет заплатить наличными не более 10% от их стоимости, и в любом случае не более 11,000 шекелей.

Если стоимость покупки не превышает 110,000 шекелей, действует десятипроцентный «потолок» — то есть, за товар или услугу стоимостью 20,000, 30,000 или 80,000 шекелей вы сможете отдать наличными не более двух, трех или восьми тысяч, соответственно. При оплате более дорогих приобретений (например, автомобилей или недвижимости) вступает в силу жесткий абсолютный потолок — наличными у вас примут не более 11,000 шекелей, а не 10% от стоимости покупки.