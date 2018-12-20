Еще одно лидерство Азербайджана в «Формуле-1»

Гран-при Азербайджана занял в 2018 году первое место в «Формуле-1» по наибольшему приросту зрителей по сравнению с прошлым годом, сообщают мировые СМИ.

31,6 – настолько процентов увеличилось количество зрителей бакинской гонки. Далее следуют этапы в Австрии (+27,6 процента), Японии (+20,4) и Канаде (+11,4)

В среднем, в 2018 году один этап «Формулы-1» посещали 194 919 человек. По сравнению с 2017 годом рост составил 2,7 процента.

Всего на трибунах всех Гран-при побывало 4 093 305 болельщиков. Наибольшей популярностью пользовался Гран При Великобритании – за все дни гоночного уик-энда трибуны Сильверстоуна посетили 340 000 человек. Чуть меньше зрителей пришло на Гран-при Мексики – 334 946 человек. Третьим по популярности стал австралийский этап чемпионата – 295 000 зрителей за уик-энд. В число лидеров попали гонки в США (264 160), Сингапуре (263 000), Бельгии (250 000) и Венгрии (210 000).

Если говорить о количестве зрителей по воскресеньям, то гонки с трибун посмотрели 1 702 959 зрителей (в среднем, 81 093 на гонку). Наибольший показатель у Сильверстоуна – 140 500 человек. На втором месте Мексика – 135 407, на третьем – Остин – 111 580 зрителей.

«Почти 200 тысяч зрителей на каждом Гран-при и более 80 тысяч человек на трибунах в день гонки по ходу сезона – эти цифры выгодно отличают нас от других крупных спортивных событий, подтверждая тенденцию роста интереса к чемпионату, - цитирует коммерческого директора «Формулы-1» Шона Братчеса f1news.ru. Результаты исследований удовлетворенности болельщиков, которые мы проводили по ходу сезона, показывают, что наши усилия окупаются. Мы твердо убеждены, что «Формула-1» обладает огромным потенциалом, который еще не раскрыт в полной мере, и мы намерены и дальше работать с болельщиками».

В Liberty Media также приводят статистику посещений других крупных спортивных событий. Например, в среднем каждую игру чемпионата Германии по футболу посещали 44 657 болельщиков, матчи Лиги чемпионов – 46 630 человек. Средняя посещаемость матчей чемпионата мира по футболу в России составила 47 371 зрителей, а финал в «Лужниках» посмотрели 78 011 человек.

Возвращаясь же к Гран-при Азербайджана, напомним, что, помимо увеличения количества зрителей, наша гонка второй год подряд признается самой лучшей, интересной и захватывающей по итогам сезона.