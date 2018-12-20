Прокуроры разгневали Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил свой гнев и.о. генерального прокурора США Мэтту Уитакеру в связи с действиями прокуроров, упомянувших его причастность к преступлениям, в которых ранее признал себя виновным его адвокат Майкл Коэн, передает CNN.

По словам источников, Трампа разозлило то, что его выставили в дурном свете. Ни один из них не сообщил о том, что он потребовал остановить расследование. Они отметили, что Трампа вывело из себя ощущение несправедливости ситуации.

Сообщается, что Трамп не менее двух раз выражал свой гнев в связи с этим Уитакеру.