В номинации "Электронное правительство" первое место занял сайт Минсвязи
Официальная интернет-страница Министерства транспорта, связи и высоких технологий победила в Национальной интернет-премии MilliNet-2018 по номинации «Электронное правительство». Номинантами были 8 сайтов.
На заключительной церемонии презентации MilliNet-2018, прошедшей вчера, были награждены победители.
В мероприятии приняли участие представители интернет и ИКТ сообщества страны, государственного и частного секторов, гражданского общества.
В этом году на конкурс представлены 406 интернет-ресурсов (сайты, мобильные приложения и ресурсы социальных медиа) по 19 номинациям. 300 из них в соответствии с правилами были приняты на конкурс и приняли участие в голосовании. А 105 самых лучших ресурсов получили статус номинанта.
Таким образом, представляем других победителей MilliNet-2018 по номинациям:
В категории лучший корпоративный сайт победил http://www.qualitysolutions.az, «Общественно-социальный» - http://birtebessumbirumid.com, «Образовательно-научный» - http://www.bildilchin.az, «Электронное правительство» - http://mincom.gov.az/az/, услуга (сервис) - http://www.1X1.az, «Электронная торговля» - http://vivadessert.az/, «Мобильные приложения E-gov» - Birbank, «Образовательные мобильные приложения» - универсальный электронный словарь азербайджанского языка Bildirçin, «Утилиты» - игра Gold Quiz, «Страница Facebook» - журнал Film Fiction, «Учетная запись в Instagram» - Baku Streets Life, YouTube” – анимация Balta.
Стоит отметить, что основной целью проводимой уже 10 лет интернет-премии MilliNet является поддержка развития интернета в Азербайджане, а также популяризация и стимулирование интернет-ресурсов. Проведение подобных мероприятий дает большой толчок развитию этого направления. Отмечая особо ценные интернет-проекты, дается дополнительная мотивация для стартапов и руководителей проектов.
Официальную поддержку Национальной интернет-премии Азербайджана MilliNet-2018 оказывает Министерство транспорта, связи и высоких технологий.
Генеральным спонсором Национальной интернет-премии Азербайджана является компания Azertelecom. Также поддержку конкурсу оказывают компании Lenovo, BestComp, NOVA, NEURON и Центр инноваций.