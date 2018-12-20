Иран о выводе американских войск из Сирии

"В принципе ввод и присутствие американских сил в регионе с самого начала было шагом ошибочным, иррациональным, создающим напряженность и волнение, и всегда считалось одним из основных факторов нестабильности, опасного положения в регионе", - говорится в сообщении Касеми в Telegram-канале.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.